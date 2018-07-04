В Мурманской области выросли объёмы производства свинины (кроме субпродуктов) в 1,2 раза

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-мае 2018 года в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 63,4 млрд рублей (119,4 к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах). Индекс производства составил 104,1% к январю-маю 2017 года (в среднем по России – 104,4%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (43,2%), производство пищевых продуктов (41,3%), ремонт и монтаж машин и оборудования (7,5%), производство прочих транспортных средств и оборудования (2,5%).

Уровень металлургического производства в январе-мае текущего года вырос на 6,5% к соответствующему периоду 2017 года, преимущественно в результате начала производства с IV квартала 2017 года нового вида продукции – никелевого штейна. Выше прошлогоднего уровня произведено первичного алюминия (101,5%). При этом снизился выпуск никеля необработанного (на 0,7%), рафинированной меди (на 8,3%) и кобальта необработанного (на 6,9%).

Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 27,4 млрд рублей, что в 1,4 раза превысило уровень января-мая 2017 года. Индекс цен в металлургии – 133,7%.

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 109,6%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 11,5% - до 26,2 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров выросли на 10,7%.

Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности вносит производство рыбных продуктов (рыбы мороженой (рост на 1%), филе рыбного мороженого (на 3,2%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 10,2%), рыбных консервов (на 16,5%), ракообразных (в 1,8раза). Выросли объёмы производства свинины, кроме субпродуктов (в 1,2 раза), субпродуктов убойных животных (на 11,4%), пива (на 12,7%). В то же время сократился выпуск мясных полуфабрикатов (на 24,6%), колбасных изделий (на 10,8%), хлебобулочных изделий (на 3,4%), молока (кроме сырого) - на 15,1%, кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 0,9%, сыров и творога (на 4,1%).

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 100,4% к январю-маю 2017 года.

Производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось на 39%, что связано с неравномерным закрытием актов выполненных судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.