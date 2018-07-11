В Мурманской области высокий класс пожарной опасности в лесах

11-13 июля на юге и в центральной части Кольского района, 12-13 июля в Печенгском районе, в районе г.Апатиты, на западе Терского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.

Главное Управление МЧС России по Мурманской области рекомендует северянам воздержаться от поездок на природу и организации пикников в лесу; при обнаружении лесного пожара или задымления в лесу обеспечить себе безопасность и немедленно сообщить в ЕДДС муниципального образования.

В случае если Вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный).

Единый номер телефона спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – «112» или «101»).