Мурманская область. Арктика11.07.18 11:15
В Мурманской области высокий класс пожарной опасности в лесах
11-13 июля на юге и в центральной части Кольского района, 12-13 июля в Печенгском районе, в районе г.Апатиты, на западе Терского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.
Главное Управление МЧС России по Мурманской области рекомендует северянам воздержаться от поездок на природу и организации пикников в лесу; при обнаружении лесного пожара или задымления в лесу обеспечить себе безопасность и немедленно сообщить в ЕДДС муниципального образования.
В случае если Вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный).
Единый номер телефона спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – «112» или «101»).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Нам интересно Ваше мнение13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 517 человек
-
Последние комментарии
Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
Старожил
10.07.18 07:15
Напрягается торговый порт, старается бороться с запылением города, но всё равно им придётся переносить свою работу на западный берег. Надо уходить из центра города!
Комментарий к новости:Мурманский морской торговый порт увеличивает число пушек системы пылеподавления
Николай
09.07.18 20:47
Арктик ТВ, поздравляю с победой в суде! У Вас отличная группа поддержки!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
-Скоро в эфире12:40«База «Клейтон». Художественный фильм (16+)14:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:30Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области на отдельных АЗС отмечается снижение цен на бензин-PRO ВалютуДоллар продолжил падение-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области выработка электроэнергии снизилась на 2,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газСостоялись первые рейсы в истории поставок российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки-PRO ЗаконыПринят ФЗ о снижении акцизов на бензин и введении налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья