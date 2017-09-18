В Мурманской области высокое качество управления региональными финансами - Минфин РФ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили ежегодный рейтинг качества управления региональными финансами, который составляет министерство финансов Российской Федерации. По итогам 2016 года Мурманская область вновь вошла в группу субъектов с высоким качеством управления региональными финансами.

В рейтинге регионы поделены на три группы: регионы с высоким качеством управления (26 субъектов), регионы с надлежащим качеством управления (45 субъектов), регионы с низким качеством управления (14 субъектов). Оценка качества представляет собой комплексную оценку из семи направлений. Это бюджетное планирование; исполнение бюджета; управление долговыми обязательствами; финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг; прозрачность бюджетного процесса; индикаторы, характеризующие выполнение указов президента РФ.

Губернатор Марина Ковтун напомнила главам муниципальных образований региона, что сейчас идёт формирование бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, и крайне важно именно сейчас учесть результаты рейтинга и рекомендации Минфина.

«Возьмите за основу опыт муниципалитетов-лидеров, используйте его. Это должно найти отражение в вашей бюджетной политике на предстоящий трехлетний период», – резюмировала Марина Ковтун.