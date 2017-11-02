В Мурманской области выявлено 207 правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции

Сотрудникам отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что в торговых точках Ленинского и Октябрьского округа города Мурманска осуществляется реализация алкогольной продукции с нарушением законодательства.

В ходе проверки информация подтвердилась. Полицейские установили, что в двух торговых точках, зарегистрированных как объекты общественного питания, продавцы во время реализации алкогольной продукции не вскрывали упаковку, что является нарушением законодательства России в сфере оборота алкогольной продукции.

В отношении предпринимателей, осуществляющих деятельность в указанных объектах общественного питания, составлены административные протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. По решению суда владельцев закусочной может ожидать крупный штраф и конфискация алкогольной продукции.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области отмечает, что сотрудниками регионального УМВД в текущем году выявлено 207 правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, из оборота изъято около 2 тысяч литров на сумму более 1 миллиона рублей. Это стало возможным в том числе благодаря неравнодушным гражданам, которые сообщают в полицию о незаконной торговле спиртосодержащей жидкостью.