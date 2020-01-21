В Мурманской области выявлены единичные случаи гриппа А и В

Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу на территории нашего региона за прошедшую – третью календарную неделю текущего года (с 13 по 19 января) характеризуется как спокойная, неэпидемическая. Превышение недельных эпидемических порогов не зарегистрировано.

По данным вирусологического мониторинга заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Вместе с тем в структуре положительных находок в материале от заболевших лиц выявлены единичные случаи гриппа А и В. Все трое заболевших не привиты. Выделенные от больных вирусы гриппа соответствуют штаммам, включённым в состав вакцины против гриппа для этого сезона.