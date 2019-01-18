В Мурманской области выявлены факты незаконного оборота поддельных банкнот

В полицию поступили сообщения от работников организаций, что ими обнаружены две купюры, сто долларов США и пять тысяч рублей, вызвавшие сомнение в своей подлинности. Данные купюры поступили из компаний Мурманска и Кировска.

Изъятые купюры были направлены в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование. Специалистами было установлено, что купюра достоинством 100 долларов США изготовлена не в бюро гравирования и печати министерства финансов США, а свойства бумаги, из которой изготовлена пятитысячная купюра, не соответствуют ГОСТу, изображения нанесены способом электрографии и струйной печати.

По фактам оборота поддельных банкнот сотрудниками полиции в настоящее время проводятся проверки.