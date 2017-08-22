В Мурманской области взрывотехники ОМОНа Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны.

В отдел полиции поступила информация о том, что у реки Западная Лица Мурманской области, в районе «Генерал-гора», обнаружен предмет, похожий на снаряд. На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа.

Специалисты обследовали предмет и установили, что перед ними 50-мм бронебойный трассирующий снаряд немецкого производства, который представляет реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Саперы ОМОНа передали опасную находку коллегам из Северного флота для последующего уничтожения на специальном полигоне.