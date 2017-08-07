ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подводный фестиваль собрал поклонников музыки и защитников природыВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любовь многогранная и противоречивая: зависимость, потребление, мучение, жертва, власть, приключение...
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.08.17 09:12

В Мурманской области за 6 месяцев к административной ответственности привлечено 189 правонарушителей с наложением административных штрафов на сумму 1 млн 513 тысяч рублей

В первом полугодии 2017 года по постановлениям прокуроров городов, районов и специализированных прокуратур региона судами общей юрисдикции к административной ответственности привлечено 189 правонарушителей с наложением административных штрафов на общую сумму 1 млн 513 тысяч рублей, а также с назначением административного наказания в виде предупреждения и обязательных работ.

Так, прокуратурой г.Кандалакши в ходе проверки по обращению гражданина установлен факт несвоевременного предоставления управляющей организацией собственникам помещений многоквартирного дома отчёта о выполнении договора управления за 2016 год, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.5.39 КоАП РФ.

По результатам проверки, в связи с нарушением прав собственников жилых и нежилых помещений на осуществление контроля исполнения условий договора, прокурором в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Решением суда виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа.

Прокуратурой Терского района при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения в сфере соблюдения земельного законодательства, два должностных лица привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.19.9 КоАП РФ, в связи с нарушением должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении находящихся в муниципальной собственности земельных участков, с назначением административного наказания в виде штрафа.

По итогам работы за 6 месяцев 2017 года по выявленным прокурорами фактам нарушения порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами к административной ответственности по ст.5.59 КоАП РФ привлечено 29 лиц с назначением наказаний в виде штрафа на общую сумму 152 тысячи рублей.

По ст.5.61 КоАП РФ по фактам оскорблений граждан 33 лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 37 тысяч рублей.

По ст.17.7 КоАП РФ в связи с неисполнением требований прокуроров 15 лиц привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 76 тысяч рублей.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 252 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Игорь
07.08.17 12:05
При 80% и более поддержке Путина населением страны вообще партийной системы не нужно. Один царь, один - народ, одна - страна. А лодырей из Думы разогнать!!!
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
KomRad
07.08.17 11:12
Политический зуд у Жирика - то за многопартийность боролся, теперь - за двухпартийность. Пусть ещё подумает, глядишь, до однопартийной системы созреет. А то он на запад кивает, а в Китае одна партия
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
AVIS
07.08.17 09:41
Шмаков периодически высказывает объективные, на мой взгляд, оценки нашей действительности, но, учитывая соглашательскую политику ФНПР с действующей властью, пользы от этого минимум. Вот и в этот раз
Комментарий к новости:О диверсии власти, про антисоциальную и антигражданскую политику, бандитизм и воровство правительства, сказки от Минфина, феодальную раздробленность – нелицеприятные оценки Михаила Шмакова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30«Вопреки здравому смыслу». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+)14:30«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуЕвро и доллар сохраняют тенденцию к росту-PRO ЭнергетикуСнежногорск отключат на ночь-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика