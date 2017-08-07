В Мурманской области за 6 месяцев к административной ответственности привлечено 189 правонарушителей с наложением административных штрафов на сумму 1 млн 513 тысяч рублей

В первом полугодии 2017 года по постановлениям прокуроров городов, районов и специализированных прокуратур региона судами общей юрисдикции к административной ответственности привлечено 189 правонарушителей с наложением административных штрафов на общую сумму 1 млн 513 тысяч рублей, а также с назначением административного наказания в виде предупреждения и обязательных работ.

Так, прокуратурой г.Кандалакши в ходе проверки по обращению гражданина установлен факт несвоевременного предоставления управляющей организацией собственникам помещений многоквартирного дома отчёта о выполнении договора управления за 2016 год, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.5.39 КоАП РФ.

По результатам проверки, в связи с нарушением прав собственников жилых и нежилых помещений на осуществление контроля исполнения условий договора, прокурором в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Решением суда виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа.

Прокуратурой Терского района при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения в сфере соблюдения земельного законодательства, два должностных лица привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.19.9 КоАП РФ, в связи с нарушением должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении находящихся в муниципальной собственности земельных участков, с назначением административного наказания в виде штрафа.

По итогам работы за 6 месяцев 2017 года по выявленным прокурорами фактам нарушения порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами к административной ответственности по ст.5.59 КоАП РФ привлечено 29 лиц с назначением наказаний в виде штрафа на общую сумму 152 тысячи рублей.

По ст.5.61 КоАП РФ по фактам оскорблений граждан 33 лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 37 тысяч рублей.

По ст.17.7 КоАП РФ в связи с неисполнением требований прокуроров 15 лиц привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 76 тысяч рублей.