В Мурманской области за два года ввод жилья увеличился в 1,85 раза

Сегодня на заседании правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун, министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан представил отчёт о результатах деятельности ведомства.

Как было отмечено в докладе, плановый показатель обеспеченности жильем в регионе – одна из важнейших характеристик уровня жизни населения – в 2017 году превысил показатели предыдущих двух лет и составляет 27 кв. метров на одного жителя области. Наблюдалась положительная динамика по строительству жилых домов – за два года ввод жилья увеличился в 1,85 раза. В 2016 году в Мурманской области было введено 11 многоквартирных домов и 95 индивидуальных жилых домов.

Особое внимание, отметил Леонид Кан, уделяется программе по расселению аварийного фонда. В 2016 году целевой показатель был перевыполнен (101,2%), программа переселения на 2017 год на сегодняшний день уже исполнена более чем на 80%. При этом, подчеркнул министр, строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилфонда осуществляется с применением современных энергоэффективных технологий, позволяющих в значительной степени сократить потребление тепловой энергии и снизить размер коммунальных платежей. Один из примеров – строительство многоквартирных домов в Коле, соответствующих высокому классу энергоэффективности «В». В числе наиболее знаковых объектов – открытие плавательного бассейна в Кандалакше, детского сада в Гаджиево, введение в эксплуатацию пожарного депо в Териберке, завершение масштабной реконструкция областной филармонии.

В 2017 году на капитальное строительство в областном бюджете предусмотрены средства в объёме 833,6 млн рублей – это почти в два раза превышает объем регионального финансирования прошлого года. На объекты капремонта выделено 172,4 млн рублей. В числе приоритетных направлений работы министерства – улучшение жилищных условий граждан и реализация в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

По итогам обсуждения Министерству строительства и территориального развития поручено разработать и утвердить государственную программу Мурманской области по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, а также региональную программу по переселению из аварийного жилищного фонда на 2018-2023 годы. Помимо этого в кратчайшие сроки министерство должно подготовить предложения по совершенствованию работы ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области».