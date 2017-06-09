Отопительный сезон в Мурманске закрывается. Наступает время опрессовок и ремонтных работОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Жить без барьеров, или Боремся с бездушной средой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.06.17 12:48

В Мурманской области за два года ввод жилья увеличился в 1,85 раза

Сегодня на заседании правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун, министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан представил отчёт о результатах деятельности ведомства.

Как было отмечено в докладе, плановый показатель обеспеченности жильем в регионе – одна из важнейших характеристик уровня жизни населения – в 2017 году превысил показатели предыдущих двух лет и составляет 27 кв. метров на одного жителя области. Наблюдалась положительная динамика по строительству жилых домов – за два года ввод жилья увеличился в 1,85 раза. В 2016 году в Мурманской области было введено 11 многоквартирных домов и 95 индивидуальных жилых домов.

Особое внимание, отметил Леонид Кан, уделяется программе по расселению аварийного фонда. В 2016 году целевой показатель был перевыполнен (101,2%), программа переселения на 2017 год на сегодняшний день уже исполнена более чем на 80%. При этом, подчеркнул министр, строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилфонда осуществляется с применением современных энергоэффективных технологий, позволяющих в значительной степени сократить потребление тепловой энергии и снизить размер коммунальных платежей. Один из примеров – строительство многоквартирных домов в Коле, соответствующих высокому классу энергоэффективности «В». В числе наиболее знаковых объектов – открытие плавательного бассейна в Кандалакше, детского сада в Гаджиево, введение в эксплуатацию пожарного депо в Териберке, завершение масштабной реконструкция областной филармонии.

В 2017 году на капитальное строительство в областном бюджете предусмотрены средства в объёме 833,6 млн рублей – это почти в два раза превышает объем регионального финансирования прошлого года. На объекты капремонта выделено 172,4 млн рублей. В числе приоритетных направлений работы министерства – улучшение жилищных условий граждан и реализация в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

По итогам обсуждения Министерству строительства и территориального развития поручено разработать и утвердить государственную программу Мурманской области по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, а также региональную программу по переселению из аварийного жилищного фонда на 2018-2023 годы. Помимо этого в кратчайшие сроки министерство должно подготовить предложения по совершенствованию работы ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области».

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 652 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиДенег опять нет, или Власти не торопятся рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерамВ лидерах роста цен находятся картофель, свежая белокочанная капуста и яблоки-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 2 копейки, евро теряет 36 копеекДоллар и евро продолжают теснить рубль-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХОчищение рынка ЖКХ от нерадивых управляющих компаний и повышение открытости для общества станут приоритетами в работе Госжилинспекции Мурманской областиОтопительный сезон в Мурманске закрывается. Наступает время опрессовок и ремонтных работ-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения