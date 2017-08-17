В Мурманской области за июль суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 32,3%

Мурманскстат подготовил предварительные сведения о просроченной задолженности по заработной плате в организациях Мурманской области на 1 августа 2017 года.

По данным региональных организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 августа этого года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 109,8 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 июля на 26,8 млн рублей (на 32,3%) в основном за счёт образования задолженности в АО «10 СРЗ».

Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 55,1% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1441 человек, из которых в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, в обрабатывающих производствах – 549, строительстве – 237 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 августа 2017 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 76173 рубля.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 августа 2017 года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе, ЗАТО город Североморск и ЗАТО Александровск.