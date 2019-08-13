В Мурманской области за мошенничество осуждён офицер

Следствием установлено, что в период с июля 2016 года по май 2017 года Доник путем обмана и злоупотребления доверием получил от 12 сослуживцев под предлогом оказания им содействия в переводе к новому месту военной службы деньги в размере от 25 до 150 тысяч рублей.

Североморским гарнизонным военным судом Донику, учитывая его раскаяние в содеянном и наличие на иждивении 2-х малолетних детей, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора о взыскании с него в доход федерального бюджета более 1 миллиона рублей.

Доказательства, собранные военным следственным отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему старшему лейтенанту запаса Эдуарду Донику. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ввиду того, что все 12 военнослужащих раскаялись в содеянном и дали изобличающие Доника показания, уголовное преследование в отношении них за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), прекращено в связи с деятельным раскаянием.