В Мурманской области за побег из-под стражи 25-летний местный житель предстанет перед судом

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Снежногорска, 1992 года рождения. Действия обвиняемого квалифицированы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ – побег из-под стражи.

В ходе предварительного следствия установлено, что на основании постановления Полярного районного суда Мурманской области обвиняемому, в связи с его неявкой в судебные заседания по рассматриваемому судом в отношении него уголовному делу, изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, 4 апреля 2018 года мужчина задержан и препровождён для дальнейшего содержания под стражей в изолятор временного содержания, где состояние его здоровья ухудшилось, в связи с чем он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Находясь под стражей на лечении в медицинском учреждении, обвиняемый, полагая, что судом ему будет назначено наказание в виде лишения свободы, решил совершить побег с целью встретиться со своей сожительницей. Под предлогом выхода в туалет мужчина скрылся от охранявшего его сотрудника полиции и совершил побег из-под стражи, беспрепятственно покинув медицинское учреждение.

В этот же день в вечернее время обвиняемый был задержан в момент, когда самостоятельно вызвал себе такси с целью проследовать обратно в место содержание под стражей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.