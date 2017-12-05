В Мурманской области за последнее десятилетие на треть увеличилось поголовье коз

Как сообщает Мурманскстат, по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, за последнее десятилетие поголовье крупного рогатого скота в Мурманской области сократилось на 16 процентов, северных оленей – на 9 процентов, свиней – в 5 раз, птицы – в 19 раз, овец – более чем на треть. Лишь поголовье коз увеличилось почти на треть.

У аграриев региона находилось более 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, доля их фактического использования за межпереписной период выросла с 46 до 65 процентов. Среди них 57 процентов распаханных земель, сенокосов и пастбищ – 24, многолетних насаждений – 2, залежей – 17 процентов.

Чуть менее двух третей данных земель пришлось на сельскохозяйственные организации.

При общем сокращении посевной площади возросли посевы овощных и бахчевых культур. В структуре посевных площадей основную долю (91 процент) традиционно занимали кормовые культуры.

По сравнению с данными Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года в Мурманской области снизилось число хозяйств по всем категориям, кроме некоммерческих объединений граждан и индивидуальных предпринимателей.