В Мурманской области заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, а отправку туристов из Китая сегодня приостановили

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области отмечает, что по итогам 4-й календарной недели текущего года (20-26 января) заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом находится на неэпидемическом уровне, заболеваемость в целом, по совокупному населению, и по отдельным возрастным группам не превысила недельные эпидпороги.

В ходе вирусологического мониторинга обследовано 17 человек. Из биологического материала 13 заболевших лиц выделены вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, РС-вирус и др.). У 4-х человек зарегистрированы лабораторно подтверждённые случаи гриппа А(H1N1) и А (H3N2).

Управление отмечает, что выделенные штаммы вирусов гриппа вошли в состав противогриппозной вакцины, используемой для вакцинации жителей Мурманской области в период к подготовке к эпидсезону 2019-2020 годов. В ходе прививочной кампании против гриппа в Мурманской области (сентябрь-ноябрь 2019 года) вакцинацией охвачено 47,5% от численности обслуживаемого населения области.

А в это время, как сообщают федеральные СМИ, приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса. Такое сообщение опубликовано Российским союзом туриндустрии (РСТ).

Китайские власти ограничили отправку туристических групп за рубеж, чтобы не допустить распространения вируса. Последние группы туристов из КНР приняли в России 27 января.