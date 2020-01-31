В Мурманской области заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено

По состоянию на 31 января в Мурманской области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено.

В Оленегорске лабораторно подтверждено заболевание гриппом одного гражданина КНР, еще пять туристов одной группы находятся в Мурманске в инфекционном отделении областной больницы с диагнозом ОРВИ, состояние стабильное. Лабораторное исследование на наличие коронавируса показало отрицательный результат. Люди, контактировавшие с заболевшими ОРВИ и гриппом туристами, осмотрены сотрудниками неотложной помощи поликлиники и скорой медицинской помощи. Все здоровы.

В настоящее время эпидситуация по короновирусу в Мурманской области спокойная и находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.

В случае проявления любого вирусного заболевания Минздрав рекомендует обращаться к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства или вызывать скорую медицинскую помощь в зависимости от состояния заболевшего, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.