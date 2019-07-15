В Мурманской области задержана подозреваемая в убийстве ветерана Великой Отечественной войны

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ветерана Великой Отечественной войны по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вечером 10 июля в квартире одного из домов Ковдора местным жителем было обнаружено тело его пожилого отца, 1924 года рождения. Потерпевший являлся ветераном Великой Отечественной войны.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с участием криминалистов СУ СК России по Мурманской области. В ходе осмотра тела обнаружены повреждения в области головы, свидетельствующие о насильственном характере смерти. Криминалистами зафиксирована обстановка в квартире, изъяты предметы, сохранившие на себе следы преступной деятельности.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и сотрудников подразделения уголовного розыска полиции установлены обстоятельства преступления, а также лицо, его совершившее.

По подозрению в совершении преступления задержана родственница убитого ветерана, она даёт признательные показания, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, дактилоскопическая, криминалистическая, проводятся следственные действия, направленные на установление деталей произошедшего, а также мотива преступления.