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Мурманская область. Арктика25.04.18 15:45

В Мурманской области зафиксирована положительная динамика снижения количества ДТП

Сегодня в Госавтоинспекции состоялся брифинг начальника Управления ГИБДД России по Мурманской области Алексея Тарунина. На встрече с прессой были озвучены результаты деятельности подразделений ГАИ за первый квартал текущего года. «Несмотря на всю сложность складывающейся обстановки, проведенные подразделениями Госавтоинспекции в первом квартале текущего года мероприятия позволили обеспечить положительную динамику снижения количества ДТП. Если в январе рост ДТП составил 36,2%, то по итогам квартала этот показатель снизился до 25,6%» - отметил начальник УГИБДД. Кроме того, если в январе и феврале ежемесячно отмечался значительный рост ДТП – 36,2% и 41,2% соответственно, то в марте рост ДТП составил 4,8%. В марте также зафиксировано снижение смертности – с 2 до 1 погибшего по сравнению с прошедшим годом.

Особое внимание во время брифинга было уделено проблеме нетрезвого вождения. Как отметил Алексей Тарунин, количество ДТП, совершенных по вине водителей в состоянии опьянения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось более чем на 76% - с 17 до 4 случаев. Кроме того, за первые 3 месяца года не было допущено ни одного летального исхода таких происшествий. Такие результаты достигнуты за счет постоянной профилактической работы: в текущем году сотрудники Госавтоинспекции выявили 641 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения, что на 13,5% выше аналогичного периода прошлого года. По факту повторного управления транспортным средством в нетрезвом состоянии лицами, лишенными этого права, возбуждено 70 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

Не менее детально обсуждались вопросы детского дорожно-транспортного травматизма. Согласно статистике, на 200% возросло количество ДТП с участием детей-пассажиров. В 5 ДТП не использовались детские удерживающие устройства. Количество ДТП с участием детей-пешеходов осталось практически на уровне прошлого года – 17 происшествий против 16-ти за аналогичный период прошлого года. В 12 ДТП юные пешеходы не имели световозвращающих элементов в темное время суток. В 6 случаях причиной ДТП становилась собственная неосторожность детей.

Нередко столкновениям и наездам способствовали различные недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – они были выявлены в 104 происшествиях, что составляет 51,7% от общего числа ДТП. Чаще всего это недостатки зимнего содержания как дорог, так и дорожных сооружений, которые зафиксированы в 91 происшествии.

Алексей Тарунин отметил, что на территории области функционируют 95 приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ: 40 стационарных комплексов и 55 – переносных, 2 из которых установлены в 2018 году (город Апатиты и ЗАТО Североморск). 2 комплекса были заменены на более новые модели.

На основании обработанных сотрудниками Центра автоматической фиксации административных правонарушений фотоматериалов вынесено 42 874 постановления по делам об административных правонарушениях, связанных с превышением скоростного режима и выездом на полосу встречного движения, что на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Административных штрафов было наложено на сумму 22 631 500 рублей.

С начала года проведено 3 масштабных оперативно-профилактических операции: «Автобус», «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель». В данный момент проводятся Всероссийские социальные кампании «Пристегнись, Россия!» и «Повод для обгона?!».

В завершение встречи с представителями СМИ начальник УГИБДД области обозначил дальнейшие рабочие планы Госавтоинспекции. «Наше внимание будет сконцентрировано на трех проблемных вопросах: профилактика ДТП на автодорогах вне населенных пунктов и в первую очередь на федеральной автодороге; проведение работы по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних; предупреждение ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также других грубых нарушений, влияющих на аварийность. Основная задача – не выявить как можно больше нарушителей, а предотвратить дорожные происшествия и гибель людей на дорогах» - подчеркнул он.

 

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