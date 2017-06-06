В Мурманской области заключён под стражу подозреваемый в убийстве мужчина, выбросивший тело в море с целью сокрытия следов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 2 июня 2017 года на берегу Белого моря тела мужчины с признаками насильственной смерти.

Следствием установлено, что между двумя мужчинами, проживающими в отдаленном селе Пялица Терского района Мурманской области, произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанёс несколько ударов молотком по голове потерпевшего, 1989 года рождения. После совершенного, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемый избавился от тела, бросив его в море.

В настоящее время совместной работой следователей СКР, сотрудников Росгвардии Мурманской области и оперативных служб УМВД России по Мурманской области злоумышленник, 1963 года рождения, задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.