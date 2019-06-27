В Мурманской области заключены все необходимые контракты в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год

26 июня врио губернатора Мурманской области принял участие в заседании Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения под председательством Президента РФ Владимира Путина. Главной темой повестки заседания стало обсуждение текущего хода реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и тех проблем, с которыми сталкиваются регионы в этой работе.

Открывая заседание, глава государства отметил, что, несмотря на положительную динамику, дорог высокого качества в России по-прежнему мало, а среди дорог регионального значения их меньше половины. Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время нужно разработать и принять соответствующую программу на период не менее чем до 2024 года. При этом необходимо выстраивать проекты на основе государственно-частного партнёрства и активно внедрять контракты жизненного цикла. Очевидно, что это потребует изменений законодательной и нормативной базы, а также новых управленческих решений, подчеркнул Президент.

В Мурманской области в текущем году для достижения заданных нацпроектом показателей необходимо привести в нормативное состояние 64,8 км региональных дорог, а также отремонтировать 5 % дорог городской агломерации Мурманска (27 улиц). На данный момент уже ведётся ремонт 6 региональных дорог, 1 моста и 6 городских объектов. До 1 сентября все работы будут завершены.

Напомним, что на прошлой неделе в ходе визита в Мурманскую область заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов высоко оценил ход реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», назвав область в числе лидеров в стране. Вице-премьер подчеркнул, что при условии опережения сроков работ без потери качества регион сможет рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета. В частности, речь идёт о финансировании реконструкции дороги на Териберку в сумме нескольких миллиардов рублей.