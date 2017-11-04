В Мурманской области заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для выплаты материальной помощи сотрудникам ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», установлена причастность к совершению преступлений заместителя начальника указанного учреждения.

По версии следствия, обвиняемый, используя своё должностное положение и действуя из корыстных побуждений, совершил хищение бюджетных денежных средств, выделяемых для оплаты труда личного состава. Так, в июне 2013 года он вступил в преступный сговор на совершение преступления с начальником одной из пожарно-спасательных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России». Согласно преступному плану, лица из числа личного состава должны были составлять рапорты на оказания им дополнительной материальной помощи, указывая в них обоснования, не соответствующие фактическим данным о необходимости дорогостоящего лечения либо приобретения дорогостоящих медикаментов.

Поступившие в качестве материальной помощи денежные средства личный состав пожарно-спасательных частей по указанию злоумышленников снимал со своих банковских карт и возвращал своему руководству. Впоследствии, поступившими денежными средствами обвиняемые распоряжались по собственному усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела задержан заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России». Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, согласившись с доводами следователя о том, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить совершать преступления и угрожать другим участникам предварительного следствия.

В результате преступных действий обвиняемых бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

По уголовному делу работает следственно-оперативная группа. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступлений и лиц, причастных к его совершению.