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Мурманская область. Арктика05.07.17 08:28

В Мурманской области запоздалое лето привело к росту потребления электроэнергии, пара и горячей воды

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в  январе-мае 2017 году в Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 7,4%. Потребление электроэнергии составило 5,6 млрд кВт ч, что на 3% выше соответствующего уровня 2016 года. Отпуск электроэнергии за пределы региона возрос в 1,2 раза. Производство пара и горячей воды незначительно превышает уровень января-мая 2016 года (100,9%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 2,7 млрд рублей (112,2% к январю-маю 2016 года в действующих ценах). Индекс производства – 104,5% (в среднем по России – 97,6%).

 

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