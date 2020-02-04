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Мурманская область. Арктика04.02.20 07:15

В Мурманской области запрещена продажа никотинсодержащей продукции несовершеннолетним

На территории Мурманской области запрещено продавать никотинсодержащую продукцию несовершеннолетним. Соответствующий проект закона, инициированный правительством Мурманской области, единогласно принят депутатами Мурманской областной Думы в первом чтении. 31 января документ был официально опубликован и вступит в законную силу по истечении 10 дней.

Закон ужесточает санкции за нарушение принятых правил. Об этом на оперативном совещании сообщила министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина. Так, размер административного штрафа для граждан, реализующих никотиновые смеси, составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул важность осуществления жесткого контроля за соблюдением закона, запрещающего продажу снюсов, сосательных и жевательных смесей несовершеннолетним на территории Мурманской области, обратив особое внимание на образовательные учреждения. С этой целью глава региона поручил организовать внеплановые проверки во всех муниципалитетах.

«Снюсы в Мурманской области теперь вне закона. За распространение подобных смесей несовершеннолетним предусмотрены большие штрафы. На особом контроле – учебные заведения региона. Выявление никотинсодержащей продукции на территории школы – прямая ответственность ее руководителя. В тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов мы должны очистить образовательные учреждения от этой гадости», – сказал Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.

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