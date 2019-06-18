В Мурманской области запущена работа по созданию народной Стратегии развития

В областной научной библиотеке состоялась первая отраслевая стратегическая сессия по созданию народной Стратегии развития Мурманской области. Обсудить будущее в сфере культуры и молодёжной политики собрались более 70 экспертов, среди которых представители культурного сообщества, творческих коллективов, работники учреждений культуры и искусства, члены молодёжных движений и организаций, специалисты в сфере коммуникации.

Разбившись на рабочие группы, эксперты в течение дня вырабатывали решения и инициативы для реализации 12 стратегических задач первой отраслевой сессии, а затем представили свои проекты для общего обсуждения.

Помимо отраслевых сессий, с конца июня начнутся территориальные обсуждения Стратегии развития Мурманской области, в ходе которых жители городов и населенных пунктов определят приоритеты развития своих муниципалитетов. Идея в том, чтобы итоговый документ Стратегии стал планом развития всей области через развитие каждой территории с учётом потребностей, особенностей и уникальных точек роста.

Большая часть стратегических сессий пройдёт в муниципалитетах области, что позволит максимальному числу жителей Кольского полуострова принять участие в создании Стратегии развития.

Кроме того, свои пожелания и предложения в скором времени можно будет внести через специально созданный сайт, а также заполнив анкету.

Завершится всенародное обсуждение в конце августа. Лучшие предложения и инициативы войдут в итоговый документ, после чего Стратегия будет утверждена региональным парламентом.