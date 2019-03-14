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Мурманская область. Арктика14.03.19 16:33

В Мурманской области запускается пилотный проект «Доступная рыба»

По поручению губернатора Марины Ковтун в Мурманской области запускается пилотный проект «Доступная рыба». Детали реализации инициативы стали ключевой темой рабочей встречи главы региона Марины Ковтун с министром рыбного и сельского хозяйства региона Андреем Ивановым.

Как подчеркнула Марина Ковтун, главный критерий доступности – приемлемая цена.

«Рыба есть, она доступна. Дело в цене. Поэтому мы ставим перед собой задачу обеспечить мурманчан и жителей области рыбой по доступной цене. Для этого есть ресурсы. Мы живём у моря, наши рыбопромышленные компании платят здесь налоги и понимают свою ответственность перед жителями», – подчеркнула губернатор.

Стартует программа с трески. С рыбодобывающей компанией СЗРК достигнуты договорённости о поставках от 10 до 20 тонн свежемороженой трески в региональную сеть магазинов «Рыбный» (порядка 30 магазинов шаговой доступности по территории области) по специальной, сниженной цене. Цена для потребителя составит 210 рублей за кг. Купить рыбу по специальной цене можно будет и в Интернете.

«Это достаточно заметная разница. Мы каждую неделю мониторим цены на рыбу в магазинах, опт и розницу. 285-300 рублей – мороженая рыба в зависимости от навески, сроков промысла. Немаловажно и в какой таре рыба поставляется. И 348 рублей – охлаждённая рыба», – отметил Андрей Иванов.

Первая партия трески поступит на прилавки в ближайшие дни.

Также сейчас ведутся переговоры о поставках в Мурманскую область по специальным ценам других видов рыбы: скумбрии и сельди.

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