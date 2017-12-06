В Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими

За прошедшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы.

5 декабря в 19 часов 10 минут на 1310 км автодороги Р-21 «Кола» в Оленегорском районе водитель, 1967 года рождения, управляя автобусом «Мерседес Бенц», не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП пассажир и пассажирка автобуса обслужены амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 961 нарушение Правил дорожного движения. 42 нарушения допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.