В Мурманской области зарплаты и пенсии растут темпами выше инфляции

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области за 2018 год составили 37109 рублей в месяц. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 57582 рубля, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 10,6%, в реальном исчислении - на 7,2%.

Значительному росту средней заработной платы способствовало принятие мер по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных организаций в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также применение «полярных» надбавок к минимальному размеру оплаты труда.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 23%), по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (на 17%), в сфере образования (на 15%).

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с предыдущим годом отмечены по следующим видам деятельности: строительство - 122%, лесное хозяйство - 121%, оптовая и розничная торговля — 119%, сельское хозяйство — 115%, профессиональная, научная и техническая деятельность — 113%, общественное питание — 112%, обрабатывающие производства и деятельность в области информации и связи - 109%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 февраля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 30,0 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2019 года на 2,5 млн рублей (на 9,1%) в основном за счёт образования задолженности в ООО «Косам».

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 837 человек. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 89,8% всей задолженности по заработной плате.

Средний размер начисленных пенсий на 1 января 2019 года в Мурманской области составил 19045 рублей, что на 5,1% больше, чем на 1 января 2018 года.

В январе 2019 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) на конец января составил 1,6%, что соответствовало уровню января 2018 года, численность зарегистрированных безработных сократилась на 0,7% к январю 2018 года (на конец января 2019 года — 6865 человек).

Потребность в работниках, заявленная организациями региона, увеличилась по сравнению с январем 2018 года на 30% и на 36% превысила численность незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе — 9,8%, Ловозерском районе — 7,3%, г. Полярные Зори - 3,6%, г. Кировске и Кандалакшском районе - 3,0%, Ковдорском районе — 2,7%.