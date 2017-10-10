В Мурманской области зарядили местами дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается временами дождь.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°.

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Уровни воды на реках Кольского полуострова превышают среднемноголетние уровни летне-осенней межени на 5- 25 см , на реках Варзуга, Умба и Поной - на 40- 90 см . Уровни воды на реках близки к прошлогодним, на реке Поной - выше на 35- 40 см .

Температура воды 10 октября на реках и небольших озёрах нашего края равна 2-6°, на водохранилищах - 5-8°. Температура воды в реке Кола сегодня в 8 часов была равна 3,5°.