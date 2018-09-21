В Мурманской области завершаются ремонты спортзалов в сельских школах

По словам регионального координатора партпроекта «Детский спорт», в следующем году программа может расширить свою географию и распространиться на посёлки городского типа.

В рамках реализации партийных проектов «Новая школа» и «Детский спорт» совместно с Министерством образования и науки Мурманской области в Мурманске на базе Института развития образования состоялось селекторное совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации программы «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» в 2018 году на территории Мурманской области». В мероприятии приняли участие: региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», член Регионального координационного совета сторонников Партии, депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова, член регионального общественного совета партийного проекта, начальник отдела целевых программ и ресурсного обеспечения Министерства образования и науки Мурманской области Роман Хацевич; представители 7 муниципальных образований – участников программы «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» в 2018 году.

«В Мурманской области уже 4 года реализуется проект по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности, - рассказал Хацевич. - За это время на данные цели было выделено около 73 миллионов рублей. В том числе, в 2018 году - порядка 10 миллионов рублей. На эти средства проводятся работы в 9 сельских школах, расположенных в 7 муниципальных образованиях».

Как подчеркнул представитель Минобразования, реализация проекта позволила создать необходимые условия для занятий физкультурой и спортом во всех 32 сельских школах региона.

«В рамках проекта проводятся ремонты спортивных залов в сельских школах, закупается спортинвентарь и оборудование, сооружаются уличные плоскостные сооружения, - высказала свое мнение Круглова. – Сегодня мы подвели промежуточные результаты реализации проекта в 2018 году. Окончательные итоги будут известны ближе к концу года. Но уже сейчас можно сказать, что во многих муниципалитетах работы завершены, в остальных – близки к завершению».

Как подчеркнула Круглова, участие в проекте позволило значительно улучшить ситуацию с обеспечением возможности для занятий спортом в сельской местности.

«Уже можно говорить о том, что сельские школы сегодня оснащены для занятий спортом лучше, чем многие школы в городских поселениях, - сказала она. – Мы неоднократно обращались в федеральный центр с просьбой расширить географию проекта и включить в него также школы в поселках городского типа и малых городах. Сейчас, насколько мне известно, такая возможность прорабатывается».

Круглова также подчеркнула, что задача проекта – не только ремонт спортзалов и возведение спортплощадок.

«Необходимо добиваться, чтобы на базе образовательных учреждений в сельской местности создавалось больше школьный спортивных секций и клубов, - подчеркнула региональный координатор партпроекта. – И, как видно из информации участников сегодняшнего совещания, такие клубы и секции в сельских поселениях создаются, количество школьников, занимающихся спортом, растет. Это – главный результат проекта».