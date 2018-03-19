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Мурманская область. Арктика19.03.18 14:35

В Мурманской области завершен конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности

В комитете по культуре и искусству Мурманской состоялось заседание Экспертного совета по грантам губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности.

Гранты губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности молодых мурманских писателей, не являющихся членами мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации. Напомним, возраст соискателя на получение гранта не должен превышать 35 лет.

В 2018 году на конкурс поступило 6 работ.

Экспертный совет принял решение о выделении грантов Владимиру Коваленко на издание сборника стихов «Вся забытое нами» и Ивану Чернышову на издание сборника рассказов «Работа над ошибками». Размер каждого гранта составит 100 тысяч рублей. Работы по изданию литературных произведений молодых мурманских писателей должны быть завершены до 31 декабря текущего года.

Конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности в 2019 году будет объявлен в декабре 2018 года.

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