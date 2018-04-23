В Мурманской области завтра ожидается теплая с дождями погода

24-26 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного в Норвежском море. По периферии циклона на территорию Мурманской области будут смещаться атлантические воздушные массы.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -8°, днем +3+8°. Ночью и утром местами гололедица.