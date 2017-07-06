В Мурманской области значительно подросли цены на овощную продукцию

Как сообщает Мурманскстат, с 27 июня по 3 июля текущего года в Мурманской области возросли цены на морковь (на 12,5%), свежую белокочанную капусту (на 8,8), пшено (на 0,9), репчатый лук, подсолнечное масло (на 0,7), шлифованный рис (на 0,4%).

Снижение цен отмечено на куриные яйца (на 3,8%), картофель (на 3,3%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.