В Мурманской области значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блока

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2018 года. Как сообщает ведомство, по предварительным данным среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области за январь-февраль 2018 года составили 31849 рублей в месяц.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 53523 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 9,9%, в реальном исчислении – на 7,3%.

Существенному росту средней заработной платы по области способствовало принятие мер по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных организаций в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также проведение индексации оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года.

Наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блока, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 39%), по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (на 33%), в сфере образования (на 22%).

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: транспортировка и хранение – 108,6%, строительство – 108,5%, деятельность в области информации и связи – 107,3%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 105,8%, оптовая и розничная торговля – 105,7%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 апреля 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 63,9 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 марта 2018 года на 4,1 млн рублей (на 6,1%) в основном за счёт частичного погашения задолженности в ООО «Косам».

Заработную плату в установленный срок не получили 1027 работников в 10 организациях. На шесть организаций, находившихся в процессе конкурсного производства, приходилось 84% всей задолженности по заработной плате. Задолженность сложилась в основном по причине отсутствия собственных средств организаций.