В Мурманской области значительно увеличились объёмы производства ракообразных и пива

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, в Мурманской области индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 106,8%. В натуральном выражении увеличились объёмы производства ракообразных (в 1,6 раза), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 3,3%), консервов рыбных (на 2,6%), колбасных изделий (на 1,2%), пива (в 5,3 раза). В то же время сократился выпуск рыбы мороженой (на 3,6%), филе рыбного мороженого (на 13,1%), говядины, кроме субпродуктов (на 21,7%), свинины, кроме субпродуктов (на 5%), субпродуктов убойных животных (на 3,8%), мясных полуфабрикатов (на 48,3%), хлебобулочных изделий (на 8,9%), молока, кроме сырого (на 16,8%), кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 10,3%, сыров и творога (на 6,9%).

Основу пищевой промышленности Мурманской области составляет переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. К крупнейшим предприятиям рыбопромышленного комплекса Мурманской области относятся: ПАО «Мурманский траловый флот», АО «Таурус», АО «Рыбпроминвест», АО «Карат-1», АО «Стрелец», АО «Эридан», ЗАО «Арктиксервис».