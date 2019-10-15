В Мурманской областном клиническом многопрофильном центре выполнены первые высокотехнологичные операции по лечению болезней роговицы глазаПисьмо для матери пролежало в земле почти 80 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.10.19 07:15

В Мурманской областном клиническом многопрофильном центре выполнены первые высокотехнологичные операции по лечению болезней роговицы глаза

Сделать высокотехнологичную медицинскую помощь на территории региона доступнее – одна из задач антикризисного плана главы региона Андрея Чибиса по медицине, чтобы жители Мурманской области получали необходимую помощь, не покидая регион.

С 2019 года в офтальмологическом отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра начали выполняться сложные высокотехнологичные операции за счет средств федерального бюджета.

Освоен такой метод лечения, как интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза, позволяющий сохранить зрение у пациентов с поражением сосудов заднего отрезка глаза. В настоящее время выполнено уже 180 операций. В октябре текущего года впервые в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи выполнено 10 операций при поражении роговицы – кератопластик. 

В ходе вмешательства хирург удаляет поврежденный участок роговицы, а на его место подшивает равный по площади аналогичный участок транспланта. Кератопластика считается наиболее часто выполняемой операцией по трансплантации органов и тканей и отличается наиболее высокой эффективностью. Пересадка позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза.

Прооперированные в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре пациенты прошли полное диагностическое обследование и подготовку к операции. У части пациентов выполнены сочетанные вмешательства. Все операции выполнены под общей анестезией. В настоящее время пациенты восстанавливаются после выполненных операций.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России отмечается рост позитивного отношения граждан к различного рода неофициальной занятости
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Губернатору необходимо быть ближе к народу, а народ спорит о дне рождения Мурманска
константин
11.10.19 19:51
Я неоднократно с начала 2019г. обращался в управляющую компанию и диспетчерскую службу 051 о том ,что у меня в квартире, в кухне радиатор отопления начал протекать. При ближайшем рассмотрении была выя
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Д.О. Вернер
09.10.19 09:23
Да не храм городу пенсионеров нужен, а крематорий... Хорошей земли для могил нет на Севере...
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин пошли вверх-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 11 копеек, евро - на 8 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO ЗаконыДошло! В Госдуму внесён законопроект об отмене комиссии за «банковский роуминг»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 232 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика