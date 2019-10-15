В Мурманской областном клиническом многопрофильном центре выполнены первые высокотехнологичные операции по лечению болезней роговицы глаза

Сделать высокотехнологичную медицинскую помощь на территории региона доступнее – одна из задач антикризисного плана главы региона Андрея Чибиса по медицине, чтобы жители Мурманской области получали необходимую помощь, не покидая регион.

С 2019 года в офтальмологическом отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра начали выполняться сложные высокотехнологичные операции за счет средств федерального бюджета.

Освоен такой метод лечения, как интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза, позволяющий сохранить зрение у пациентов с поражением сосудов заднего отрезка глаза. В настоящее время выполнено уже 180 операций. В октябре текущего года впервые в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи выполнено 10 операций при поражении роговицы – кератопластик.

В ходе вмешательства хирург удаляет поврежденный участок роговицы, а на его место подшивает равный по площади аналогичный участок транспланта. Кератопластика считается наиболее часто выполняемой операцией по трансплантации органов и тканей и отличается наиболее высокой эффективностью. Пересадка позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза.

Прооперированные в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре пациенты прошли полное диагностическое обследование и подготовку к операции. У части пациентов выполнены сочетанные вмешательства. Все операции выполнены под общей анестезией. В настоящее время пациенты восстанавливаются после выполненных операций.