В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих прошла вахта памяти «О доблести, о подвигах, о славе»

5 мая в рамках празднования Дня Победы в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошла вахта памяти. Вниманию посетителей были представлены: фотовыставка читательницы Александры Задернюк «Брестская крепость» с комментариями и впечатлениями автора, плакаты 1941–1945 годов из фондов Национальной электронной библиотеки, беседа о символах Победы и викторина на знание улиц, увековечивших память о защитниках Заполярья «Помним их имена».

Складывая заветные фронтовые треугольники, читатели делились воспоминаниями о родственниках - участниках Великой Отечественной войны, а исполнение военных песен под аккомпанемент гитары в исполнении Юрия Шилова создало атмосферу далеких памятных лет. Все участники мероприятия получили Георгиевскую ленточку от добровольцев-волонтеров.