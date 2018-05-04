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Мурманская область. Арктика04.05.18 17:09

В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялся вечер памяти «Дороги войны – дороги Победы»

3 мая в преддверии празднования великого праздника – Дня Победы Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых провели вечер памяти «Дороги войны – дороги Победы».

Ветераны войны и труда, труженики тыла и дети войны поделились своими воспоминаниями о трудных, суровых военных временах, о чувствах, которые они испытали в великий День Победы - 9 мая 1945 года. Чернова Валентина Ивановна рассказала, как помогала перевязывать раненных бойцов. Чиркова Любовь Алексеевна с горечью вспоминала о том, как выглядел Мурманск после ударов фашистских войск. Садыкова Зоя Николаевна прочла свое стихотворение «Сухарь», которое написала на основе личных переживаний в те тяжелые годы. 

Закончился вечер концертом, на котором звучали стихи и песни военных лет.

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Последние комментарии

анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
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Петров И.В., пенсионер
04.05.18 22:00
Ушинская, вы как там, про******ли? и вообще т*****ми бываете когда-нибудь? хотя, вас ведь не лишат прав, на кроссовере, да еще с такими покровителями! связи-то остались еще? а вы митинг в поддержку
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Артем
04.05.18 21:26
а я в шоке от Ушинской! как говорится кто о чем, а у бизнесменов одни деньги на уме: лишаются части прибыли от потери богатого клиента, возможно крышевания, а еще рабочим на 3 копейки больше платить
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
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