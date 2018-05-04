В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялся вечер памяти «Дороги войны – дороги Победы»

3 мая в преддверии празднования великого праздника – Дня Победы Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых провели вечер памяти «Дороги войны – дороги Победы».

Ветераны войны и труда, труженики тыла и дети войны поделились своими воспоминаниями о трудных, суровых военных временах, о чувствах, которые они испытали в великий День Победы - 9 мая 1945 года. Чернова Валентина Ивановна рассказала, как помогала перевязывать раненных бойцов. Чиркова Любовь Алексеевна с горечью вспоминала о том, как выглядел Мурманск после ударов фашистских войск. Садыкова Зоя Николаевна прочла свое стихотворение «Сухарь», которое написала на основе личных переживаний в те тяжелые годы.

Закончился вечер концертом, на котором звучали стихи и песни военных лет.