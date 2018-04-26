В Мурманской областной библиотеке прошла встреча с известной норвежской писательницей Ханне Эрставик и переводчицей Ольгой Дробот

Встреча была организована в рамках Международного культурного фестиваля Птица Баренц 2018. С приветственным словом к собравшимся обратился Консул Генерального консульства королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал.

На встрече Ханне Эрставик рассказала о своем творческом пути, а затем прочитала отрывки из романов «Пасторша» и «Любовь». Ольга Дробот выступила переводчиком этой встречи. Гости затронули такие сложные психологические темы в литературе, как любовь, взаимоотношения в семье, чувство долга и ответственности. Ханне Эрставик и Ольга Дробот отвечали на многочисленные вопросы аудитории.

Вечер прошел в непринужденной и дружеской атмосфере. Все желающие смогли получить автографы писательницы и переводчицы. Вниманию посетителей была представлена выставка книг Ханне Эрставик из фонда Мурманской областной научной библиотеки на русском и норвежском языках, а также художественные произведения современных норвежских авторов в переводах Ольги Дробот.

В конце встречи состоялось подведение итогов виртуальной викторины по творчеству норвежского писателя Ларса Соби Кристенсена. Победителям вручили книги от Генерального консульства королевства Норвегия в Мурманске.