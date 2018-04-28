В Мурманской областной библиотеке состоится День Централизованной библиотечной системы Ковдорского района

Сегодня в 15.00 в рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке», посвященного 80-летию Мурманской области, состоится областное мероприятие «День Централизованной библиотечной системы Ковдорского района» (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21А, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Литературная гостиная, 4 этаж).

К участию в мероприятии приглашаются специалисты библиотек Мурманской области, представители творческих организаций и посетители библиотеки. В рамках мероприятия будут представлены основные направления деятельности библиотек Ковдорского района; состоится презентация интернет-проекта «Электронная память Ковдора» и творческой деятельности клубов и любительских объединений библиотек района.

Участники мероприятия смогут познакомиться с культурой Ковдорского района, декоративно-прикладным творчеством ковдорского женского клуба «Сударушка», изданиями о Ковдорском районе и рукописными книгами «Творчество юных ковдорчан».

Также в программе мероприятия - творческое выступление членов женского клуба «Сударушка», который уже более 17 лет работает на базе Центральной районной библиотеки г. Ковдор.

В Литературной гостиной пройдет презентация поэтического клуба «Факел» и литературной гостиной «Самовар» Центральной районной библиотеки «Мы из крана «Самовара» чайник творчества нальем».