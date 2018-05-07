В Мурманской областной библиотеке состоялась конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Карла Маркса

дмитрий здравствуйте,как узнать захоронен ли мой дед в этом месте 14стрелк див убит 07.10.1944г. пантелеев николай алексеевич 1908г красноармеец? можно фотомогилы на тел или ватсап или вайьер выслать, спасибо Комментарий к новости: Состоялось открытие воинского захоронения на 16 километре автодороги Ура-Губа-Западная Лица

Константин Поле отремонтировали, ворот только одна пара. Играют только взрослые и секции. Маленьким играть нет возможности. Для чего сделали,не понятно. ДЛЯ ГАЛОЧКИ. Нужны дополнительные ворота!!! Комментарий к новости: Подарили школе новый стадион