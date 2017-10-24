В Мурманской областной библиотеке состоялась лекция «Церковь в годы революции и гражданской войны: центр и регион»
В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялись публичные чтения Российского исторического общества на тему «Церковь в годы революции и гражданской войны: центр и регион».
Участниками мероприятия стали краеведы, историки, студенты Мурманского строительного колледжа и пользователи библиотеки. Лекцию прочитала кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Юлия Бардилева.
Историк рассмотрела проблемы становления нового типа государственно-церковных отношений в условиях революции и гражданской войны на территории России и Кольского Севера. Юлия Бардилева также рассказала о первых антирелигиозных мероприятиях новой советской власти в отношении конфессий России, прежде всего, Русской православной церкви.