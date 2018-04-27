В Мурманской областной библиотеке состоялось первое мероприятие проекта «Крылья любви: письма с фронта»

Это цикл военно-патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны, в рамках которого были прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота.

Главным лицом первого мероприятия проекта стал Герой Советского Союза, летчик Петр Георгиевич Сгибнев, воевавший на Северном флоте с января 1942 года. Ставший, после гибели Бориса Феоктистовича Сафонова, самым молодым командиром истребительного полка.

Петр Георгиевич погиб 3 мая 1943 года при выполнении учебного полёта, похоронен в Североморске, где его имя носит одна из улиц. Бюст героя установлен на Аллее героев - авиаторов Музея Военно-воздушных сил Северного флота в п. Сафоново.

Участниками мероприятия стали около ста студентов и школьников Мурманска. Ребята посмотрели видеофильм, созданный Мурманской областной научной библиотекой, о страницах героической биографии, военной хронике и фотографиях гвардии капитана Петра Сгибнева. В исполнении актеров Мурманского областного театра кукол Екатерины Ефремовой и Ивана Песнева звучали пронзительные фронтовые письма. Студенты Мурманского колледжа искусств исполнили песни «Темная ночь» и «Майский вальс». На встрече звучали стихи и другого летчика, стрелка-радиста бомбардировщика мурманчанина Александра Подстаницкого, погибшего в июне 1942 года под Орлом.