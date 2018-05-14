В Мурманской областной библиотеке состоялся мастер-класс фотографа-анималиста Дмитрия Дешевых

Фотограф дикой природы Дмитрий Дешевых рассказал участникам мероприятия о правилах создания природной фотографии, показал снимки, сделанные им во время работы на острове Колгуев.

Дмитрий отметил, что одной из задач создания и демонстрации природной фотографии является привлечение внимания людей к вопросам охраны окружающей среды. Он подчеркнул, что грубое вмешательство фотографов в жизнь обитателей лесов и водоемов недопустимо.

Особый интерес вызвал рассказ фотографа об опыте его взаимодействия с дикими животными – лисами и песцами. Дмитрий поделился забавными историями из своей практики.

В завершение мероприятия все желающие смогли задать эксперту вопросы. Начинающие и уже опытные фотографы обсудили с Дмитрием особенности композиции и построения кадра фотоснимков, получили советы по улучшению своих работ.