В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась выставка «Территория счастливого детства»

В Областной детско-юношеской библиотеке состоялась презентация выставки «Территория счастливого детства». Посетили выставку представители Ассоциации классных руководителей Мурманской области, сотрудники школьных библиотек города и области.

С приветственным словом выступил уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган. Он рассказал о проблемах детства в регионе. Участниками мероприятия были обсуждены направления, по которым сегодня необходимо работать специалистам библиотек в рамках реализации Десятилетия детства в России.

На выставке «Территория счастливого детства» были представлены издания, рассказывающие о государственной защите материнства и детства, современных социальных практиках поддержки семьи и детства в Российской Федерации. Также представлена посетителям детская научно-популярная литература, направленная на развитие творческого потенциала ребенка и формирование его духовного мира.

Важную роль в воспитании ребенка играют произведения художественной литературы, раскрывающие такие важнейшие понятия, как сопереживание, милосердие, добровольчество, любовь. Помочь донести эти непростые понятия до детей и подростков призваны видеоролики, подготовленные и продемонстрированные специалистами библиотеки.

Особое внимание было обращено на творчество детей-участников Международного конкурса детской рукописной книги. Также состоялась демонстрация познавательных книг в формате 3D-игр. Коллеги из Умбы рассказали об экспонатах выставки «Книжкина биография».

В ходе презентации выставки дан старт областному творческому проекту «Любимые книги нашей семьи», также приуроченному к мероприятиям Десятилетия детства в России.