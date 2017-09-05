В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке подвели итоги конкурса детского творчества «Мирное небо над головой»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся финал детского конкурса «Мирное небо над головой», приуроченный к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в нашей стране 3 сентября.

В заключительном этапе конкурса «Мирное небо над головой» приняло участие 64 юных мурманчанина. Свои интересные и необычные конкурсные работы – плакаты, рисунки, стихи, эссе и поделки представили ребята в возрасте от 2 до 16 лет, а также творческие коллективы. Перед гостями и участниками с приветственным словом выступили заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Александр Баранников и сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД по Мурманской области Николай Чумаков.

Победителем конкурса в номинации «Плакат» стал коллектив дошкольного образовательного учреждения № 72 города Мурманска, в номинации «Поделка» лучшей признана Ангелина Пихович, в номинации «Рисунок» - Софья Касьянова, а в номинации «Стихотворение. Эссе» - Татьяна Алексеенко. Все участники детского конкурса получили дипломы и памятные призы, а финалисты – сертификаты на обучение в Центре развития ребёнка «AMAKids», сертификаты в парк развлечений от сети «Game Station» и сладкие подарки.