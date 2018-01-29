В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке подвели итоги литературной викторины «Путешествие в страну Эдуарда Успенского»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось подведение итогов семейной литературной викторины по творчеству детского писателя Эдуарда Успенского.

Эдуарду Успенскому - писателю, сценаристу, автору детских книг в декабре исполнилось 80 лет. Его популярные персонажи - Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик - знакомы всем с раннего детства.

Викторина стартовала 17 декабря. В течение месяца ребята и их родители читали рекомендованные произведения Эдуарда Успенского и отвечали на предложенные вопросы. По итогам конкурса победители были награждены дипломами трех степеней, а участники - грамотами и сертификатами.