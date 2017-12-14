В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке подвели итоги VI областного конкурса чтецов «Чьи стихи мы знаем с детства?»

С 15 октября по 15 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке проходил областной конкурс чтецов «Чьи стихи мы знаем с детства?», который был приурочен к Году С.Я. Маршака и посвящен 130-летию со дня рождения поэта.

В конкурсе приняли участие более 2000 дошкольников, их родителей, детей младшего школьного возраста и специалистов образовательных учреждений Мурманской области. Участники представили на конкурс видеоматериалы с записью стихов Самуила Яковлевича Маршака в трех номинациях: «Индивидуальное выступление», «Коллективное выступление» и «Семейное выступление».

По итогам конкурса дипломами 1 степени награждены 65 участников, дипломами 2 степени – 96 участников, дипломами 3 степени – 81 участник.