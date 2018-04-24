В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел Муми-день

23 апреля в рамках программы международного культурного фестиваля «Птица Баренц» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся литературно-музыкальный праздник «Муми-день в библиотеке».

Мероприятие открыла госпожа Сари Кантола, консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Она поприветствовала гостей праздника и пригласила в путешествие в Муми-дол. Юные читатели хорошо знакомы с героями финской писательницы Туве Янссон. Ребята будили Муми-тролля после зимней спячки, пели песенку-будилку и делали зарядку. А Муми-тролль был рад приходу весны и встрече с юными читателями, загадывал загадки про своих друзей из Муми-дола. Снусмумрик, в роли которого выступил помощник консула Сами Рантамяки, и Филифьонка, сотрудник консульства Таня Яшинькина, провели с детьми песню-игру и мини-урок финского-языка. Яркий танец «Летка-Енка» в исполнении хореографического ансамбля «Сюрприз» порадовал всех зрителей. Воспитанницы Студии Красоты и Дизайна ROSCHER провели модный показ от Фрекен Снорк.

Все дети помогали Муме-маме сварить рябиновое варенье от Ашуни.

Рисунки и поделки от участников мероприятия обучающихся 2 А класса гимназии №5 и группы воспитанников коррекционной школы №3 отправят в Финляндию.

Праздник закончился вручением подарков от Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.