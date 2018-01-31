В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла викторина «Всё о собаках»

В областной детско-юношеской библиотеке для читателей прошла литературная викторина, посвящённая символу нового года – собаке.

Собака – помощник человека с давних времён, именно ей была посвящена воскресная встреча.

Юные читатели познакомились с историей происхождения животного, наукой – кинологией, ролью собак в жизни человека, разными породами и «профессиями» собак, вспомнили собак на страницах сказок.

Посетители библиотеки узнали о том, что сегодня есть специальные собаки-психотерапевты. Таких собак используют для того, чтобы стабилизировать психическое состояние неуравновешенных людей.

В завершение встречи ребят ждала викторина, за участие в которой все были награждены медальками в честь нового года - Года собаки.