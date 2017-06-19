В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла Всероссийская сходка «Terra Incognita»

В этот раз цветом сходки был выбран черный, поэтому всех любителей одноименной книжной серии от издательства «Росмэн» ждал строгий фейс-контроль в лице организатора встречи Полины Лупилиной.

По старой и полюбившейся всем традиции в начале собрания все ребята сыграли в игру «снежный ком», называя не только свои имена, но и имена своих соседей. После этого их ждал краткий обзор авторов «Terra Incognita» и небольшая викторина на проверку полученных знаний, в которой был разыгран маленький приз.

Юных мурманчане прошли необычный квест, в ходе которого нужно было победить злых духов, пытающихся захватить мир и запретить чтение. Ребятам пришлось путешествовать по всей библиотеке и решать загадки, чтобы найти два амулета, в которых спрятались демоны, и кинжал, позволяющий их одолеть.

Участники встречи также приняли участие в играх: начав с импровизации, они перешли к «Угадай персонажа» и любимому всеми «Буму». За победу в последнем конкурсе был вручен замечательный приз - «Памятки участникам Макабра» по мотивам новой книги «Terra Incognita» «Макабр» с автографом автора Милы Нокс.

В завершение были подведены итоги конкурса «Я в мире «Terra Incognita», проводимого в группе в социальной сети «ВКонтакте», и разыграны призы среди его участников в трех номинациях: «Рисунок», «Видео» и «Приз зрительских симпатий».