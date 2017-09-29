В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека

1 октября в отделах Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека. В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи пройдут часы досуга и мастер-классы, где ребята смогут своими руками сделать открытки для своих бабушек и дедушек. Вниманию пожилых людей будет представлена выставка-обзор «Книги молодости нашей» и выставка «Пресса на все интересы».

В 13.00 в отделе краеведческой литературы соберутся члены общественной организации «Дети войны». Они совершат увлекательное путешествие по музеям библиотеки. Участники мероприятия увидят новую экспозицию книг, рукописные книги, сделанные детьми, а также прослушают стихи поэта Сергея Есенина, познакомятся с интересными фактами из его биографии.

В 13.30 в отделе искусства и творчества самые старшие читатели вспомнят детство и юность, посетив литературное Ретро-кафе. Пожилых людей ждут любимые книги, фильмы, песни, игры «Угадай мелодию?» и «Загадай желание».

В это же время в Центре правовой и социальной информации состоится информационный час «В гармонии с возрастом». Гости библиотеки познакомятся с электронным банком данных «Активная жизнь старшего поколения», где будет собрана информация об учреждениях социального обслуживания, клубах, общественных организациях для данной группы пользователей. Сотрудники библиотеки расскажут о возможностях отдела по предоставлению доступа пенсионеров к государственным услугам и окажут помощь в поиске документов в справочных правовых системах.

В течение всего дня на демонстрационной панели при входе в библиотеку, библиотечных терминалах и в отделе электронных ресурсов будет демонстрироваться видеоролик «Информационный мир пожилого человека». Он содержит подборку полезных сайтов для людей старшего возраста по различным направлениям, таким как государственные услуги, юридическая помощь, досуг, общение и творчество.